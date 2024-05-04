امتحانات نهاية العام| استعدادات «التعليم» لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.. المديريات تضع ضوابط صارمة لمواجهة الغش.. وعدم حرمان أي طالب من دخول الامتحان

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية العام (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث ينطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لمراحل النقل الأربعاء المقبل، وتنطلق الشهادة الإعدادية بعد اسبوعين وطبقا لجداول كل محافظة

«البوابة نيوز»، تواصلت مع وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، الذين أكدوا على جاهزية اللجان، والالتزام بالتعليمات الوزارية، وتطبيق قانون الغش، والتأكيد إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية

كشف أيمن موسى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تعقد في الفترة من 8 مايو وحتى 22 من الشهر نفسه، مؤكدا على عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات، مشيرًا إلى التنبيه على عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي من أجهزة الاتصال أو التقنية الحديثة داخل اللجان للمراقبين والطلاب، وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

وحسب «تعليم القاهرة»، يؤدي ١٥٩٠٦٤ طلاب بالصف الأول الإعدادي، و١٤٩٥٠٦ طالب بالثانى الإعدادي امتحانات نهاية العام بإجمالي ٣٠٨٥٧٠، ويصل عدد طلاب الأول الثانوي: ١٠٥٨١٠، الثانى الثانوي: ٩١٢٨٢، بإجمالي ١٩٧٠٩٢.

فيما يؤدي قرابة 186 ألف طالب بالشهادة الإعدادية امتحان نهاية العام.

د.محمد عبدالتواب

كشف الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عن عقد ورش عمل واجتماعات، مع موجهي عموم المواد، لمناقشة مواصفات الورقة الامتحانية، في ضوء المعايير الجديدة، لطلاب المرحلة الابتدائية، والتي تتم على مستوى المدارس وبإشراف الادارات التعليمية.

وأوضح «عبد التواب» لـ«البوابة نيوز»، أنه يتم امتحان طلاب المرحلة الإعدادية من الأول الإعدادي وحتى الثالث بنظام «بابل شيت»، وهي تتم بمواصفات معينة للامتحانات، لافتًا إلى أنه تمت طباعة الامتحانات ويتم توزيعها بسرية تامة.

وأشار مدير تعليم بورسعيد، إلى أنه يتم وضع باركود لأوراق امتحان الشهادة الإعدادية، مؤكدا فتح مظاريف الامتحان داخل اللجنة، والتي تضم كل منها 100 ورقة امتحانية، توزع على الطلاب، وعددهم 20 طالب داخل كل لجنة، وذلك لمنع الغش.

وأكمل «عبدالتواب»، هناك موجه مقيم في كل مدرسة لتذليل الصعاب داخل كل لجنة، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية ومركزية، للتواصل مع الادارات والمديرية بشكل مباشر، وكذا للوزارة، والتواصل المستمر.

وأوضح أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية 45 ألف طالب، ويصل عدد طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، قرابة 25 ألف طالبا، فيما يصل عدد طلاب الشهادة الإعدادية 12 ألفا و600 طالب.

د. صبري عثمان

في السياق نفسه قال الدكتور صبري عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن مدارس المحافظة على أتم استعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرًا إلى تجهيز اللجان الامتحانية، وعقد بروتوكولات مع مديريات الصحة والأمن، والكهرباء والمياه، لضمان انضباط العملية التعليمية.

وأضاف «عثمان» لـ«البوابة نيوز»: تم طباعة الامتحانات، في المطبعة السرية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العملية الامتحانية، وخطوط سير الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة والكنترولات، مشيرًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ 18 مايو وحتى 23 من الشهر نفسه، وعدد المقارات لمرحلة الإعدادية 108 لجنة وعدد طلاب الصف الثالث الإعدادي، 17 ألفا و103 طلاب، وعدد رؤساء اللجان 108 رئيس لجنة، و108 مراقب أول، وإجمالي المنتدبين لأعمال الامتحانات 2791، وعدد الطلاب بكل لجنة، 20 طالبا.

وأوضح أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يؤدون الاختبارات إلكترونيا، وأن كل المدارس الثانوية مجهزة ويصل عدد طلاب أولى ثانوي 6009، والثاني الثانوي 5446، وتبدأ امتحانات النقل من يوم 8 مايو ولمدة أسبوع.

وشدد مدير تعليم الأقصر، على إجراءات منع الغش وحظر استخدام المحمول، أو الكتاب المدرسي داخل اللجنة، ودخول الطلاب قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق، على أن توزع الاسئلة مع بدء اللجنة، مؤكدا على ضرورة تهيئة الجو المناسب لابنائنا الطلاب، وجودة التهوية والمقاعد، وأي معوقات، ومراعاة الحالة النفسية ومصلحة الطالب.

د. محمد السيد

أكد الدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، على عقد اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية اللجان والمدارس والتأكد من خلو المدارس من أي تضارب باللجان، لافتًا إلى استمرار طباعة الامتحانات بالمطبعة السرية، وذلك بعد المراجعة الدقيقة مع موجهين العموم والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات.



وأضاف «السيد»: تم عمل محاضر التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والإخطار بمواعيد خروج الأسئلة، وتأمينها، وتم وضع مجموعة من الضوابط والآليات لمنع الغش أو التسريب، لامتحانات الشهادة الإعدادية، وسيتم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان قبل انطلاق الامتحانات.

وأشار إلى أن عدد اللجان التي تؤدي الامتحان إلكترونيا للصفين الأول والثاني الثانوي، ٨٠ لجنة.

ويبلغ عدد اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية ٣٠٣ لجنة ويصل عدد طلاب بها ٥٢٨١١.

م. محمد الرشيدي

واستعدت محافظة أسوان لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعقد عدة اجتماعات لمديري الإدارات التعليمية، للوقوف على الاستعدادات النهائية للماراثون، والتأكيد على تنفيذ التعليمات الوزارية، حيث أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على تشكيل فرق عمل من المديرية لمتابعة جميع اللجان الامتحانية.

وكشف «محمد الرشيدي»، لـ«البوابة نيوز »، أنه يؤدي امتحانات نهاية العام للمرحلة الابتدائية 224525، كما يؤدي 88949 بالصفين الأول والثاني الإعدادي، ويصل عدد طلاب الصف الأول الثانوي 8700 ، كما يصل عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 7773، فيما يواجه عدد 27120 طالب الشهادة الإعدادية الامتحانات، بنظام الورقي.