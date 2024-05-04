3 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزل بحي الصفطاوي شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة 3 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "الحوراني" في شارع أحمد ياسين بحي الصفطاوي شمال قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، باستخدام جميع الآليات العسكرية، واستشهاد مواطن فلسطيني وأصيب آخرين جراء قصف شقة سكنية بحي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك عدد من الشهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدف بها محيط مركز "أبو مدين" شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال 7 جثامين متحللة لشهداء من مختلف الفئات والأعمار من مناطق متفرقة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وما زالوا مستمرين في عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء.