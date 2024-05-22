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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع قائد سيارة دهس سيدة في مصر الجديدة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بطلب تحريات  المباحث في قيام سائق  سيارة بدهس سيدة بالطريق ودفن جثة المجني عليها عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة واستدعاء الشهود للاستماع لأقوالهم في الواقعة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بمصرع سيدة دهسها قائد سيارة  بالقاهرة .

وبإجراء التحريات اللازمة تبين  قيام قائد سيارة بالإصطدام بإحدى السيدات بدائرة القسم مما تسبب فى وفاتها وفر هارباً.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض  علي قائد السيارة وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدى الأهالى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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