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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لمدن ديرمواس وأبوقرقاص ومغاغة

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لمدن ديرمواس أبوقرقاص
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اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء المخططات التفصيلية لــ 3 مدن : ديرمواس و أبوقرقاص ومغاغة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحديث البنية التحتية وتطوير التخطيط العمراني بما يتماشى مع احتياجات السكان ويعزز التنمية المستداالمستدامة.


وأكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، تسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح، موضحاً أن إعداد هذه المخططات تم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع محافظة المنيا.
 

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الهيئة العامة للتخطيط العمرانى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المخططات التفصيلية تحسين البيئة العمرانية وزارة التنمية المحلية محافظة المنيا