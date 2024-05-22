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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم قتل مدرسا بطلق نارى داخل سنتر تعليمى بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة المطرية حبس متهم قتل مدرسا 4 ايام علي ذمة التحقيق ،ولقي مدرس مصرعه بطلق نارى داخل سنتر تعليمى شهير بمنطقة المطرية وأمرت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية ، بلاغًا من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار وسقوط قتيل داخل سنتر تعليمي شهير بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة “وائل.ب”، صاحب السنتر ويعمل مدرس كيمياء، مصابًا بطلق ناري بالرأس.

بعمل  التحريات، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بسبب منع المجني عليه للمتهم من دخول القاعة برفقة شقيقة زوجته، وتم إلقاء القبض على المتهم ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة

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