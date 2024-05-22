مصرع قائد دراجة نارية في حادث تصادم بشبين القناطر

شهد طريق "نوى - شبين القناطر"، اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة، أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "عاصم و ح" 18 سنة مندوب مبيعات في أحد الشركات جثة هامدة إثر حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص والتحري تبين أنه أثناء قيادة المتوفي دراجته النارية على طريق "نوى - شبين القناطر" اصطدم بسيارة على نفس الطريق بسبب السرعة ما أسفر عن مصرعه.

جرى التحفظ على الدراجة النارية والسيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، فصرحت بدفن الجثة وسؤال صاحب السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

