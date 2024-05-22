محافظ أسوان: وضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من محور بديل خزان أسوان الحر

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع التنسيقى لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من مشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل تمهيداً للافتتاح الرسمى له فى منتصف العام الحالى، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 98 %، وبتكلفة 1.9 مليار جنيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع بمعدلات العمل بالمشروعات القومية والتنموية .

محافظ أسوان: جهود مكثفة من وزارة النقل

وخلال الإجتماع الذي حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مسئولي الجهات التنفيذية المعنية، أكد اللواء أشرف عطية، أن هذا الصرح التنموي الجديد شهد جهود مكثفة من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، تستحق كل الإشادة والتقدير، ليصبح بذلك ملحمة وطنية عظيمة تضاف لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل العام ، وهو عمل يفتخر به كل مواطن أسوانى، لما يحققه من عوائد إيجابية له، ولحركة السياحة الوافدة للمحافظة .

وأوضح أنه بالتوازى مع هذه الأعمال العظيمة التى تم تنفيذها فى وقت قياسى، وجب علينا أن نتكامل ونتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لنهو اللمسات الجمالية والحضارية بمحيط هذا المحور، والذى يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالتنسيق مع وزارة الرى بقيادة الدكتور هانى سويلم ، ولتنفذ هذه اللمسات أيضاً بكافة المداخل والمخارج ، مع زيادة المسطحات الخضراء والزراعات المبهرة من الأشجار والجهنميات ذات الألوان الراقية المتنوعة، والتى تتناسب مع طبيعة الطقس وارتفاع درجات الحرارة .

وأشار أشرف عطية إلى أنه يتكامل مع ذلك تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة باعتبارها براند خاص بعروس المشاتى، علاوة على الجدرايات والإعلانات المضاءة، وكاميرات المراقبة ، واللوحات الإرشادية ، ليتم كل ذلك وفقاً لرؤية وفكر متكامل ونموذجي يساهم في تحويل هذا المشروع إلى بانوراما حضارية ولوحة فنية وواجهة مشرفة تبهر أبناء أسوان وضيوفها وزائريها .

ولفت إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع الذى يصل طوله إلى 5.4 كم تضم أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 متر ليساهم فى الربط بين شرق وغرب النيل ، والطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان، وطريق أسوان / أبو سمبل البرى .

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