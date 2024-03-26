دعاء الليلة 17 من شهر رمضان المبارك

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان ، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان.. اللهم اعتقنا من النار وعذابها واقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن ودعاءنا إليك تدرعا وخشوعا واشفينا يا رب من كل مرض بأجسادنا، ولا نملك حق دوائه ولا سبل علاجه ..اللهم ارحم موتانا واغفر لهم وارزقنا صبرا جميلا على فراقهم واجرنا فى مصابنا وارزقنا خيرا منه ..بسم الله الرحمن الرحيم (ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ مُّعۡرِضُونَ (1) مَا يَأۡتِيهِم مِّن ذِكۡرٖ مِّن رَّبِّهِم مُّحۡدَثٍ إِلَّا ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ (2) لَاهِيَةٗ قُلُوبُهُمۡۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلۡ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡۖ أَفَتَأۡتُونَ ٱلسِّحۡرَ وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ (3) )صدق الله العظيم..اللهم نعوذ بك من كل هامة ولامة يا قوى يا متين ..اقسمنا بالله العلى العظيم أن نعبدك بكل جوارحنا ونتوجه اليك بالقلوب قبل الالسنة ..اللهم نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ..اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك ..بسم الله الرحمن الرحيم( قَالَ رَبِّي يَعۡلَمُ ٱلۡقَوۡلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ (4) بَلۡ قَالُوٓاْ أَضۡغَٰثُ أَحۡلَٰمِۢ بَلِ ٱفۡتَرَىٰهُ بَلۡ هُوَ شَاعِرٞ فَلۡيَأۡتِنَا بِـَٔايَةٖ كَمَآ أُرۡسِلَ ٱلۡأَوَّلُونَ (5) مَآ ءَامَنَتۡ قَبۡلَهُم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَآۖ أَفَهُمۡ يُؤۡمِنُونَ (6) ) صدق الله العظيم .. اللهم نعوذ بك من قول الكذب والمال الحرام والشهوات الحرام ومن وسوسة شياطين الانس والجن ..بسم الله الرحمن الرحيم (وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلۡنَٰهُمۡ جَسَدٗا لَّا يَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَٰلِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقۡنَٰهُمُ ٱلۡوَعۡدَ فَأَنجَيۡنَٰهُمۡ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهۡلَكۡنَا ٱلۡمُسۡرِفِينَ (9) ) صدق الله العظيم .. اللهم انصر المستضعفين والمقهورين والمظلومين وذوى الحاجة ولبى نداء المحتاجين والجوعى والعطشى واستر كل عارى فقد كل ستر يا رب لا ملجأ لنا إلاك فى دنيا باتت غابة من الوحوش وانت السميع العليم .

اللهم انصر مصر وفلسطين على اعدائهم من الصهاينة واتباعهم وخدامهم نصرا قويا مبينا وانصرنا على الشيطان الرجيم وخدامه الكافرين وأصلح لنا أحوالنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم..بسم الله الرحمن الرحيم(لَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ كِتَٰبٗا فِيهِ ذِكۡرُكُمۡۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ (10) وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡيَةٖ كَانَتۡ ظَالِمَةٗ وَأَنشَأۡنَا بَعۡدَهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ (11) فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأۡسَنَآ إِذَا هُم مِّنۡهَا يَرۡكُضُونَ (12) لَا تَرۡكُضُواْ وَٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتۡرِفۡتُمۡ فِيهِ وَمَسَٰكِنِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡـَٔلُونَ (13) ) صدق الله العظيم. .حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يقصدنا بشر .

اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.