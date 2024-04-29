اليوم العالمي للرقص.. سبب اختيار اليوم والهدف منه

يمرعلينا اليوم الاثنين الموافق 29 شهرإبريل اليوم العالمي لفنون الرقص، وفي عام 1982، أنشأت لجنة فنون الرقص للهيئة الدولية للمسرح اليوم العالمي لفنون الرقص والذي يحتفل به كل عام في 29 أبريل، وجاء ذلك تخليدا بذ كرى عيد ميلاد جان جورج نوفيري، مبتكر البالية الحديث، والذي ولد في 29 شهر أبريل عام 1727.

الهدف من الاحتفال

و يعد الهدف من اليوم العالمي لفنون الرقص هو الاحتفال بفن الرقص، وأن نستمتع بعالمية هذا الأداء الفني، لعبور جميع الحواجز السياسية والثقافية والعرقية ولجمع الناس معًا بلغة مشتركة وهي الرقص في كل عام، يتم تعميم رسالة يكتبها أحد الراقصين أو مصممي الرقصات المتميزين.

ويعد معهد الدولي للمسرح(ITI )، الشريك الرئيسي للفنون الأدائية لليونسكو،ويقام هذا الحدث كل عام في 29 أبريل، وهو ذكرى ميلاد الفرنسي جان جورج نوفير في 29 ابريل عام 1727، الذي يعتبر مبتكر ومصمم الرقصات وكان أستاذا البالية منذ أربعينات القرن الثامن عشر.

ويسعى هذا اليوم إلى تشجيع المشاركة والتعليم في الرقص من خلال الفعاليات والمهرجانات التي تقام في هذا التاريخ في جميع أنحاء العالم. وتعترف اليونسكو رسميًا بـ المهلتكون المبدعين والمنظمين



وفي كل عام، منذ إنشائها يختار المعهد الدولي للمسرح،شخصية رقص متميزة لكتابة رسالة لليوم العالمي للرقص، وكما يقام حدث رئيسي في مدينة مضيفة مختارة، حيث توجد عروض رقص وورش عمل تعليمية ومشاريع إنسانية وخطب يلقيها السفراء وكبار الشخصيات وشخصيات الرقص ومؤلف الرسالة المختار لذلك العام.

ويعد هذا اليوم بمثابة يوم احتفال لأولئك الذين يمكنهم رؤية قيمة وأهمية شكل الرقص الفني، ويعمل بمثابة دعوة للاستيقاظ للحكومات والسياسيين والمؤسسات التي لم تعترف بعد بقيمتها للشعب.

وقد حدد هذا اليوم من قلل «مجلس الرقص العالمي»،وهو منظمة تعمل تحت مظلة اليونسكو لكل أنواع الرقص، كما اقترح هذا اليوم ليكون عطلة رسمية في عامز1982،من قبل لجنة الرقص الدولية في معهد المسرح الدولي التابع لليونسكو، وكان وراء الاقتراح بيوتر جوسف.