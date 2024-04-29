مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، في حادث مروري، مساء اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب توفى في حادث مروري لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " الداخلة - شرق العوينات" قبل منطقة العوينات بـ85 كم أسفر عن وفاة مروان حسانين عبد العاطي حسانين، 44 عامًا، ومقيم قرية " المناجاة الصغرى"، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث.