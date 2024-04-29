مناطق روسية تتعرض لهجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، تعرُّض خمس مناطق في مقاطعة كورسك المتاخمة للحدود الأوكرانية لقصف من قبل القوات الأوكرانية خلال النهار.

وقال ستاروفويت - حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية - إنه تم الإبلاغ عن هجمات قصف من قريتي جورنال ودارينو ونقطة تفتيش سودجا ومن محيط مستوطنة إيسكرا ومعبر كروبيتس الحدودي، ولم يصب أحد بأذى، مضيفًا أن قصفًا مدفعيًا على قرية تتكينو تسبب في نشوب حريق.

وأضاف أن إمدادات الطاقة توقفت عن جزء من قريتي أوسبينوفكا وسناجوست بعد الهجمات الأوكرانية، وبحلول المساء، استؤنفت إمدادات الكهرباء، وأشار الى أن القوات الأوكرانية استخدمت المسيرات الجوية لمهاجمة أراضي المنطقة، لكن تم التشويش على المسيرات بالقرب من قرى فولفينو وزاريا وتتكينو وجورنال وستارايا نيكولاييفكا ومعبر كروبيتس.

وفي سياق منفصل، أعلن حاكم منطقة بيلجورود الحدودية الروسية فياتشيسلاف جلادكوف أن الجيش الأوكراني هاجم قرية فوزنيسينوفكا في منطقة بيلجورود باستخدام 10 طائرات بدون طيار من طراز "إف بي في" (FPV) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص.

وأوضح جلادكوف، في بيان، أن هجمات الطائرات الأوكرانية بدون طيار أدت إلى إتلاف جرار و3 شاحنات و4 مركبات، كما أطلق الجيش الأوكراني 4 قذائف هاون على قرية موروم، وتم إسقاط عبوة ناسفة من طائرة بدون طيار، وقال " بشكل عام، هاجمت حوالي 20 طائرة أوكرانية بدون طيار منطقة بيلجورود على الحدود بين روسيا وأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار ثابتة الجناحين فوق منطقة بيلجورود الحدودية، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة دمرت الطائرة بدون طيار الأوكرانية فوق منطقة بيلجورود.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف أن الجيش الروسي قصف منشأة في الإقليم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال فيدوروف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، إن زابوروجيا والمناطق المحيطة سمعت انفجارًا مدويًا، حيث هاجمت القوات الروسية منشأة في المدينة، ويجرى توضيح المعلومات حول الدمار.

وأضاف أنه لم تقع إصابات جراء الانفجار، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي قصف الإقليم أمس السبت 335 مرة.