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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور | الوادي الجديد تستقبل 120 طالب وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان

جامعة حلون في زيارة
جامعة حلون في زيارة لمعبد دوش بمركز باريس
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استقبلت محافظة الوادي الجديد 120 طالبًا وطالبة من كلية الآداب بجامعة حلوان، اليوم الأحد، لتنفيذ برنامج "الجيوماتكس" ونظم المعلومات الجغرافية بمركز ومدينة باريس، وذلك ضمن الزيارات المتبادلة التي تنظمها المحافظة وجامعة الوادي الجديد مع الجامعات الأخرى لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والدراسة وتبادل الخبرات.  

من جانبه قال رئيس مركز ومدينة باريس، المحاسب عبد الناصر صالح، إن المركز استقبل اليوم طلبة كلية الآداب جامعة حلوان في زيارة خاصة لمركز باريس، حيث التقى بوفد كلية الآداب جامعة حلوان وآداب جامعة الوادي الجديد، وزار الوفد بعض المشروعات الاستثمارية ومعبد دوش وقرية حسن فتحي المعمارية بالإضافة الى جولة داخل مدينة باريس.

وأكد عبد الناصر، أن دعم المحافظة للجامعة وكافة المؤسسات التعليمية والبحث العلمي هو بمثابة واجب وطني مقدس وضرورة حياتية لازمة لما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله وبما يدعم التنمية وخلق جيل صاعد مسلح بالمعلومات العلمية الصحيحة ومرتبط بثروات وطنه.

 

جامعة حلوان تزور واحة باريس
جامعة حلوان تزور واحة باريس
طلاب حلوان في معبد دوش بمركز باريس
طلاب حلوان في معبد دوش بمركز باريس
طلبة آدابح لوان في زيارة لوحة باريس
طلبة آدابح لوان في زيارة لوحة باريس
وفد جامعة حلوان بمركز باريس
وفد جامعة حلوان بمركز باريس
طلبة جامعة مركز اداب باريس