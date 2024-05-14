نائب محافظ أسوان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان بالمرور على الأعمال الجارية داخل عدد من الحدائق العامة والمتنزهات للوقوف على معدلات الإنجاز بها بإعتبارها المتنفس الحيوى لأهالى عروس المشاتى، ومن بينها حدائق الورد، والتى تشهد تكثيف الأعمال بها لتجهيزها ونهوها وإفتتاحها قبل عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن فريال والطابية، لتستكمل تباعاً بباقى الحدائق .

جاء ذلك إستكمالاً لمنظومة التطوير والتجميل قبل عيد الأضحى المبارك، من خلال الإهتمام برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار الظل لمواجهة المتغيرات المناخية وإرتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبها أوضحت نائب محافظ أسوان، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم بالتوازى مع بانوراما التطوير والتجميل بالشوارع والميادين داخل الأحياء والمناطق السكنية، الإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وتكثيف زراعة الأشجار، والحفاظ على المعمر منها سواء داخل الحدائق أو على جانبى الطرق قبل عيد الأضحى المبارك .

ولفتت إلى أنه من بين هذه المناطق كورنيش النيل والمسلة الناقصة، ويتم تنفيذ أعمال التسميد والمكافحة للأشجار المتواجدة بها ، مع توفير مصادر الرى لتحقيق الإستدامه الكاملة لها.

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