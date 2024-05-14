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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وفاة طالب جامعي إثر سقوطه من بلكونة منزله بالفيوم

الطالب المتوفي
الطالب المتوفي
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شهدت منطقة دار رماد بمدينة الفيوم اليوم مصرع طالب جامعي يدعي "يوسف كارم محمد" 19 سنة ” طالب بالفرقة الثالثة بكليه حقوق بجامعة الفيوم إثر سقوطه من أعلي بلكونة بعمارة سكنية إثر اختلال توازنه بشكل مفاجىء وتم تشييع جثمانه ودفنه بمقابر أسرته.

مصرع طالب جامعي سقط من بلكونه منزله بالفيوم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوصول طالب 19 سنه جثة هامدة اثر سقوطه من أعلي بلكونة بعمارة سكنية بنطاق دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الشاب المتوفى يدعى «يوسف كارم » طالب بالفرقة الثالثه  بكلية الحقوق جامعة الفيوم، وتوفي نتيجة سقوطه من بلكونة باحدي الوحدات السكنية بحي دار رماد بسبب اختلال توازنه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وإبلاغ جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم. 

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