صور.. ختام وتوصيات مهرجان التراث والحرف اليدوية بسياحة الفيوم

شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، ختام وتوصيات مهرجان التراث والحرف اليدوية، الذي نظمته الكلية على مدار يومين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث والحرف اليدوية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي محمد فوزي وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الوهاب المرسي نائب رئيس جامعة الفيوم الأسبق لشئون التعليم والطلاب، ومنسقي المؤتمر الدكتور مصطفى أبو حمد، والدكتور وحيد عمران، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أعلنت اللجنة المنظمة التوصيات التي خرج بها المهرجان وجاءت كالتالي:

ضرورة إقامة ورش عمل لتدريب الحرفيين على الصناعات اليدوية والتراثية، والتنسيق مع أيادي مصر لتسويق منتجات الحرفيين، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتطوير المنتجات اليدوية، وكذلك إنشاء معرض مفتوح تحت مسمى بيت تراث الفيوم لعرض المقتنيات التراثية المتنوعة، وتشكيل لجنة متخصصة للعمل على دراسة وتوثيق التراث بمختلف أنواعه بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، وأيضًا العمل على توحيد جهود الجهات المختلفة المعنية بالتراث، وإعداد استراتيجية للحفاظ على التراث.

وأكدت التوصيات أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة للترويج للمعالم التراثية من خلال تطبيقات على الهاتف المحمول، ودعم وتشجيع المستثمرين في مجال التراث مع الزامهم بالحفاظ على الشكل المعماري والتراثي المميز، مع السعي نحو إدراج تراث الفيوم في المناهج التعليميه للصفوف ما قبل الجامعية، وإقامة معارض وفعاليات ثقافية تبرز هذا التراث، والتنسيق مع وسائل الإعلام للتركيز على المعالم الثراتية والحرف اليدوية، وأخيرًا إقامة مهرجان سنوي ثابت لتراث الفيوم.

وعقب انتهاء التوصيات تم تكريم المشاركين بورقات بحثية في ورش العمل التي تم تنظيمها خلال المهرجان.

مهرجان التراث والحرف اليدوية بكلية السياحة والفنادق الفيوم 2024

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