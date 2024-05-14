تجديد حبس المتهم بقتل رضيعة بالخطأ في مصر القديمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، تجديد حبس متهم بالتسبب في وفاة طفلة، أثناء تشاجره مع والدته في مصر القديمة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لرضيعة في العقد الأول، مصابة بكدمة في الرأس، أدت إلى إصابتها بنزيف دموي من المرجح أنه سبب الوفاة.

ووجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ، وقررت حبسه وعرضه على الطب الشرعى لبيان تعاطيه للمخدرات، وطلب الصحيفة الجنائية الخاصه به.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم فى واقعة وفاة طفلة عمرها عامين بِطوبة طائشة ألقاها شاب أثناء مشاجرة مع والدته أحد شوارع مصر القديمة .

تلقي قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من احد المستشفيات باستقبالها طفلة تبلغ من العمر عامين مصابة بنزيف في المخ، بعد تعرضها لإصابة قوية في الرأس ووفاتها.

وبعمل التحريات وبحسب إفادة والدة الطفلة تبين إن ابنتها كانت تلعب في الشارع عندما وقعت مشاجرة بين شخص ووالدته، وخلال المشاجرة، قام الشخص بإلقاء طوبة على والدته، إلا أن الطوبة اصطدمت برأس الطفلة، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، فارقت الحياة متأثرة بنزيف في المخ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر المحضراللازم بالواقعة.