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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
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كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المندوب الفلسطيني لدي الأمم المتحدة رياض منصور، بالمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في النصيرات بقطاع غزة.

 بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم السبت، قال عباس: "يجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف مأساة شعبنا في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 210 فلسطينيين على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية لتحرير 4 أسرى في وسط غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

جرت العملية العسكرية الإسرائيلية في مناطق النصيرات ودير البلح والزوايدة بالقطاع.

وقال المكتب الإعلامي إن الشهداء والجرحى يصلون إلى مستشفيين في غزة هما مستشفى العودة في النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

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