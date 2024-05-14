القاهرة الإخبارية: حزب الله يسعى لعقد اتفاق دائم بشأن الحدود اللبنانية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن ما يقدره حزب الله أنه لا عودة لمستوطني شمال إسرائيل إلا بوقوف الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى سلام أو اتفاق دائم في الجنوب اللبناني مما يمنع وقوع اشتباكات أو المناوشات التي حدثت في الآونة الأخيرة وحتى السابع من أكتوبر الماضي، حيث كانت هناك بعض المناوشات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من حزب الله على طول الحدود.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن ما يريده حزب الله ربما في الجنوب اللبناني هو وقف العدوان على قطاع غزة ثم التوصل إلى اتفاق دائم بشأن الحدود اللبنانية الجنوبية، وكل يوم يبعث حزب الله للعديد من الرسائل للمستوطنين قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى بالأمس إطلاق سرب من المسيرات الذي خرج من القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني -لأول مرة- ليستهدف عددا من الخيام لجنود الاحتلال في قاعدة "بيت هلل" بالجهة المقابلة للقطاع الشرقي.

ولفت أن حزب الله أطلق عملية أيضا نوعية اليوم من القطاع الغربي في الجنوب اللبناني حيث استهدف منطادا تجسسيا أعلى مستعمرة "أدميت"، وذلك في عملية مركبة أو عملية ثلاثية أطلق صواريخه على المنطاد وعلى مركزي الإطلاق والتحكم بشكل متتال حتى سقط المنطاد بالأراضي اللبنانية.