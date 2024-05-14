متاحف وزارة الثقافة مجانًا للجمهور احتفالا بيومها العالمي.. تعرف عليها

يحتفل العالم باليوم العالمى للمتاحف فى 18 مايو من كل عام، ومن جانبها وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بفتح المتاحف الفنية والقومية التابعة لوزارة الثقافة، مجانًا للجمهور، لعدة أيام.

وترصد "البوابة نيوز" لقرائها المتاحف التى قررت وزارة الثقافة فتحها مجانا أمام الجمهور فى اليوم العالمى للمتاحف، فى السطور الآتية:

_ متحف نجيب محفوظ بشارع الأزهر

_ متحف أم كلثوم منيل الروضة

_ متحف أحمد شوقى

_ متحف المنصورة القومى

_ متحف الأمير وحيد الدين سليم

_ متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد

_ متحف محمد ناجى

_ متحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم

_ متحف محمد محمود خليل وحرمه

_ مركز محمود سعيد للمتاحف

_ متحف السيرة الهلالية بقنا

_ متحف ومركز راتب صديق الثقافي بالمنيب

_ متحف طه حسين

نشر الوعى الثقافى

وكانت قد صرحت وزيرة الثقافة قائلة: "يأتي فتح المتاحف مجانًا للجمهور بالتزامن مع يوم المتاحف العالمي، إيمانًا من وزارة الثقافة بأهمية دور المتاحف في نشر الوعي الثقافي والفني، ولإلقاء الضوء على كنوزنا الفنية، وتعزيز التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة للجميع للتعرف على رموزنا وما قدموه للوطن".

كما دعت وزيرة الثقافة، المواطنين، والمقيمين في مصر، لزيارة المتاحف خلال هذه الفترة، والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تُقام فيها، واكتشاف كنوزها الفنية والتاريخية.

برنامج زائرى المتاحف

من جانبه، أوضح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاعي -الفنون التشكيلية، وصندوق التنمية الثقافية-، أن المتاحف التابعة لقطاع الفنون تفتح أبوابها، مجانًا للجمهور، أيام 17، 18، 19 مايو الجاري، من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.

وأكد قانوش على إعداد برنامج متميز لزائري متاحف الوزارة، خلال هذه الفترة، تتضمن ندوات، وورش عمل، وجولات إرشادية، وفعاليات فنية.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للمتاحف، هو يوم دُولي يُقام سنويًا في 18 من مايو، بتنسيق من المجلس الدُولي للمتاحف (ICOM)، ويُسلط الحدث الضوء على قضيةً ذات صلةٍ تواجهُ المتاحف على المستوى الدُولي.