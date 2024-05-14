اجتماع تنسيقى لمحافظ أسوان لتشجيع وجذب المستثمرين والشباب من أبناء النوبة

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع تنسيقى مع مسئولى الجهات التنفيذية لإستعراض أخر المستجدات الخاصة بتشجيع وجذب المستثمرين والشباب من أبناء النوبة لسرعة تشغيل الـ 308 وحدة وورشة حرفية بالمنطقة الصناعية بالشكل المطلوب وذلك من أجل الإسراع بتحقيق العوائد الإيجابية من إنشاء المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

تقديم تيسيرات وتسهيلات الغير مسبوقة لتشغيل المنطقة الصناعية التى تكلف إنشاؤها أكثر من 770 مليون جنيه

وأوضح أنه تم تقديم الكثير من التيسيرات والتسهيلات الغير مسبوقة والهادفة لتشغيل هذه المنطقة الحيوية التى تكلف إنشاؤها أكثر من 770 مليون جنيه، وهو الذى يستلزم ويتطلب الجدية من أهالى النوبة ليساهموا فى إنجاح مشروع المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بجدية، وليصبحوا منتجين داخل أكبر صرح صناعى حرفى، وليتكامل ذلك بتحقيق التكاتف بين كافة الجهات لتذليل أى معوقات حتى يتسنى تشغيل كافة المرافق والخدمات بالمنطقة على الوجه الأكمل .

وتجدر الإشارة إلى أنه من أبرز التسهيلات التى قدمتها الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتشغيل المنطقة الصناعية بالجنية والشباك الإعفاء النهائى والكامل لأول 50 مشروع يبدأ التشغيل الفعلى والجاد من رسوم المقدم المقدرة بـ 10 الآف جنيه ، وفترة سماح 9 أشهر، فضلاً عن البدء فى تجهيز المعرض الخاص بالمنطقة لتشغيله فور الجدية فى تنفيذ المشروعات بالورش الحرفية لعرض المنتجات المختلفة للأنشطة المتنوعة بها وتحقيق التسويق الجيد لها، ليعقبه تجهيز معرض بموقف نصر النوبة الجديد ليكون نافذة لعرض منتجات هذه المشروعات أيضاً، علاوة على تخصيص خطوط سير لتوفير وسائل مواصلات لتسهيل حركة التردد على المنطقة، وربط المنطقة الحرفية بالقرى المجاورة، مع تخصيص موقع على شبكة الإنترنت للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ليكون براند خاص بها، وربطها على منصة ريادة الأعمال بالتحول الرقمى، علاوة على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإنهاء إصدار التراخيص وتركيب المرافق بالكهرباء ومياه الشرب.

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