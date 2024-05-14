مكتبة الإسكندرية تُناقش "العلاج بالفن" بمركز المؤتمرات.. الأحد المقبل

تناقش مكتبة الإسكندرية، بإدارة الدكتور احمد زايد، "العلاج بالفن" من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات، وذلك يوم الأحد 19 مايو 2024 بمركز المؤتمرات بقاعة الوفود.

تقدم محاضرة "العلاج بالفن" الدكتورة سارة مصطفى حبيبة؛ استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي بالفن التشكيلي.

كما تناقش المحاضرة أهمية العلاج بالفن خاصةً الرسم والأداء الحركي ومدى أهميته في التأثير على سلوك الفرد، بالإضافة إلى أن بجانب العلاج الدوائي والجلسات النفسية يأتي العلاج بالفن كأحد أهم العلاجات التكميلية التي تستهدف مساعدة الفرد.

وكانت قد اصدرت مكتبة الاسكندرية كتاب "الإسكندرية القديمة" يتناول فترة المرحلة الكلاسيكية من تاريخ مدينة الإسكندرية، وهي فترة الحكم اليوناني الروماني للمدينة، وقد تمت الاستعانة فيه بالرسوم التوضيحية التي تتميز بالبساطة لتجذب النشء والقراء، بهدف نشر الوعي التاريخي للمدينة.