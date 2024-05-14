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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

بالأسماء.. الفائزون بالمراكز الأولى من طلاب ذوى الهمم ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

الطلاب الفائزين
الطلاب الفائزين من ذوي الهمم
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أسماء الطلاب من  ذوى الهمم الفائزين بالمراكز الأولى فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى.

وأسماء الفائزين كالآتى :

_ محمود أحمد محمد 
مدرسة القبة الثانوية إدارة الزيتون 
مركز اول توحد جلة و وثب_

_حبيبة على يحي
مدرسة التثقيف الفكري إدارة عين شمس
مركز اول داون جلة

_ يوسف فتحي رشاد داون
مركز ثاني جلة

_ ملك أحمد عبد الفتاح دمج توحد 
مدرسة سينمبيا ابيولا بنات ثانوي 
مركز ثاني جلة

_ ياسر صلاح تأخر عقلي 
مدرسة المجمع الحرفي إدارة الوايلي 
مركز خامس تأخر عقلي جري ١٠٠ متر

وأقيمت بطولة الجمهورية لألعاب القوى بمدينة بور سعيد خلال الفترة من 12: 15 مايو

الجمهورية لألعاب القوى الفائزين بالمراكز بطولة الجمهورية لالعاب القوي طلاب ذوي الهمم