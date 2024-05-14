بالأسماء.. الفائزون بالمراكز الأولى من طلاب ذوى الهمم ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أسماء الطلاب من ذوى الهمم الفائزين بالمراكز الأولى فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى.

وأسماء الفائزين كالآتى :

_ محمود أحمد محمد

مدرسة القبة الثانوية إدارة الزيتون

مركز اول توحد جلة و وثب_

_حبيبة على يحي

مدرسة التثقيف الفكري إدارة عين شمس

مركز اول داون جلة

_ يوسف فتحي رشاد داون

مركز ثاني جلة

_ ملك أحمد عبد الفتاح دمج توحد

مدرسة سينمبيا ابيولا بنات ثانوي

مركز ثاني جلة



_ ياسر صلاح تأخر عقلي

مدرسة المجمع الحرفي إدارة الوايلي

مركز خامس تأخر عقلي جري ١٠٠ متر

وأقيمت بطولة الجمهورية لألعاب القوى بمدينة بور سعيد خلال الفترة من 12: 15 مايو