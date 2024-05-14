جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تقدم الجامعة في التصنيف الدولي الأكاديمي CWUR لعام 2024؛ إذ ارتفع تصنيف الجامعة 132 مركزا عالميا عن العام الماضى، واحتلت الجامعة المركز 1565 عالميا من بين 20966 جامعة على مستوى العالم، وحصلت الجامعة على المركز 14 محليا لعام 2024؛ وقفزت 3 مراكز مقارنة بالعام السابق، الذي حصلت فيه على المركز 17.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي إلى أن الجامعه صنفت ضمن 7.5 %الأفضل عالميا لعام 2024 محققه تقدما عن عام 2023 حيث صنفت الجامعه ضمن 8.3 % الأفضل عالميا، ويرجع هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة لإتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن مثل سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة وجودة الابحاث المشتركة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف"CWUR" يستخدم أربعه مؤشرات موضوعية وقوية لتصنيف جامعات العالم متمثلة في "التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي"، مضيفاً أن تصنيف CWUR يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألفا على مستوى العالم، مؤكدا أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتماما كبيرا بسياساتها وبرامجها التطويرية التي تستهدف الإرتقاء بتصنيفها العالمي، وتوفير المتطلبات اللازمة للتوافق مع تلك المعايير التي تضعها المؤسسات القائمة على التصنيفات، والإنسجام في أدائها وفقاً لها.