رئيس أوكرانيا: استوفينا جميع الشروط للبدء في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده استوفت كافة الشروط اللازمة للبدء الفعلي في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والآن يتعين على الجانب الأوروبي أن يفي بالتزاماته.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو، حسبما نقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية أمس الأحد، "ينبغي أن يثمر العام الحالي عن نتائج سياسية مع الاتحاد الأوروبي، والاستعدادات جارية الآن لعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) هذا الصيف".

وتابع زيلينسكي: "إننا بحاجة إلى إشارة سياسية قوية، ولا ينبغي للحلف أن يخاف من قوته ويختبئ من أسسه، فكل دولة تتقاسم قيمًا مشتركة ومستعدة للدفاع عنها حقًا تستحق دعوة للانضمام إلى الحلف".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني إنه يتعين على غالبية المجتمع الدولي أن يجبر روسيا على السلام، ويمكنهم القيام بذلك، وإن الطريق إلى السلام العادل قد يبدأ في يونيو.

وأشار زيلينسكي إلى أنه تحدث مع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، وشكره وجميع أعضاء الكونجرس على دعمهم لأوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي أنه يعمل مع شركاء بلاده على كافة المستويات لتحقيق مستوى المساعدة السريعة المطلوبة ليس فقط للحفاظ على مواقع القوات الأوكرانية، بل وأيضا لعرقلة خطط روسيا العسكرية.

ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده لا تزال تنتظر الإمدادات التي وُعدت بها، معبرا عن توقعه بأن حجم الإمدادات يمكن أن يغير الوضع في ساحة المعركة لصالح أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي -في محادثة مع جيفريز- حاجة أوكرانيا إلى أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت" في أسرع وقت ممكن.