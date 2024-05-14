بي تي سي تطلق مجموعة آتون المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة

أطلقت شركة بي تي سي أحدث مجموعاتها - "مجموعة آتون"- بحضور نخبة من المهتمين بالتراث المصري القديم في عالم الأعمال والثقافة والفن كما شهد الحفل الذي أقيم في أجواء تعبق بالتراث والحضارة المصرية في “المتحف المصري” بميدان التحرير، حضور الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية "أحمد غنيم"، وكل من سفير دولة تشيلي "روبيرتو إيبرت" و سفير دولة إيطاليا "ميشيل كواروني".

وتأتي هذه المجموعة ضمن المهمة التي تتبناها الشركة لإنتاج تصميمات أصلية مستوحاة من ثقافتنا، لا سيما الحضارة المصرية القديمة لما تحمله من رموز وتفاصيل إبداعية لا حصر لها. وعملًا على تحقيق هذه المهمة، تعاونت شركة بي تي سي مع الفنانة المصرية "ماهيناز المسيري"، وهي واحدة من أكبر المهتمين بإحياء التراث المصري القديم، والتي قد شاركت في معارض مختلفة حول العالم.

وقد أثمر هذا التعاون عن "مجموعة أتون" التي تمثل تعلق المصري القديم بالشمس - باعتبارها مصدر الحياة - والذهب باعتباره رمز الأبدية. وتضم المجموعة 6 تصاميم مختلفة للعملات الذهبية عيار 21، وهي زهرة اللوتس ونبات البردي ومروحة توت عنخ آمون والنخلة الحارسة وزهور النيل ووسام الشرف (الذبابة الذهبية)، فيما تتألق أشعة "أتون" على الوجه الخلفي من جميع تصميمات المجموعة.

أكد حسن نصار رئيس مجلس إدارة شركة بي تي سي ان أحد أهم المهام التي نتبناها في بي تي سي هو استعادة السمعة التاريخية للذهب المصري، لا سيما وأن المصريين القدماء كانوا أول من أبدع في هذه الصناعة، ونرى ذلك جليًا في التراث الثري الذي تركه أجدادنا لنا".

وأضاف نصار "تعتبر مجموعة آتون إضافة مهمة إلى تصميماتنا المتنوعة التي تتخطى الـ 80 تصميم تقريباً وتلقى رواجًا كبيرًا في مصر وجميع دول الخليج العربي".