تحرير 20 محضرًا مخالفات تموينية وصحية وبيئية ببني سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك ببني سويف والتي كان قد شكَّلها المحافظ برئاسة السكرتير العام المساعد، جهودها في ضبط الأسواق واحتكار السلع، ومتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار، بقرى ومراكز المحافظة.

وقامت اللجنة، التي يشرف عليها اللواء سامي علام السكرتير المساعد، اليوم ، بحملة رقابة تموينية وصحية استهدفت الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمدينة الفشن، وذلك في حضور : محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، الأستاذ أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، ومسؤولي التموين و جهاز حماية المستهلك ببني سويف، وباقي أعضاء اللجنة.

وحرصت اللجنة على متابعة التزام المحال والمطاعم بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار الحوم الطازجة والمأكولات الشعبية، ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع والأطعمة بأسعار مناسبة ،لاسيما محدودي الدخل.في ظل تراجع أسعار المواد الخام والسلع الاستراتيجية،

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية، تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز مدعم غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات التجهيز، بجانب عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير.

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