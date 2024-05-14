اقرأ غدا في "البوابة"| الهمجية مستمرة.. الاحتلال يكثف غاراته على غزة.. والقتال مستمر في الشمال

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 15 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

التصعيد بالتصعيد.. التوتر بين مصر وإسرائيل يصل إلى الذروة بسبب الاستفزاز الصهيوني

الهمجية مستمرة.. الاحتلال يكثف غاراته على غزة.. والقتال مستمر في الشمال

الدبابات الإسرائيلية تتوغل في المناطق المأهولة شرق رفح.. وتواصل حركة النزوح هربا من العدوان

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويرفعون علم الاحتلال

الأونروا: 450 ألف شخص نزحوا قسرًا من رفح خلال 9 أيام

"العدل الدولية": إجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل

الطريق مسدود.. محمد بن عبد الرحمن: الهجوم الأخير أعادنا خطوات إلى الوراء

تأييد للفلسطينيين.. النصب التذكاري لليهود في فرنسا مغطى بـ "الأيادي الحمراء"

أذى معنوي.. مسئول سابق بالمخابرات الأمريكية يستقيل بسبب الحرب