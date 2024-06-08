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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نور الشربينى تحجز مقعد فى نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

نور الشربينى
نور الشربينى
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نجحت نور الشربينى لاعبة نادى سبورتنج، والمصنفة الأولى عالمياً، في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية، على حساب نور الطيب لاعبة وادى دجلة، لتواصل الشربينى مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية، والدفاع عن اللقب.
وتأهلت بطلة نادى سبورتنج، نور الشربينى للمباراة النهائية لبطولة بريطانيا للاسكواش، وذلك بعد تغلبها على نور الطيب بنتيجة (3-1) بواقع نقاط 11-9 ، 11-5 ، 10-12 ، 11-4.

وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.
 


 

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