مصر على رأس المجموعة الثانية بمنافسات كرة الهدف في بارالمبياد باريس 2024

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 عن مجموعات المنتخبات المشاركة في منافسات كرة الهدف، في الحدث الذي يقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم رفقته منتخبات: الصين وأوكرانيا واليابان.

ويستعد منتخب كرة الهدف حاليًا للمشاركة في بطولة الصين الودية لكرة الهدف للمكفوفين وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في باريس 2024.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.