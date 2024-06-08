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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف المجازر الإسرائيلية علي قطاع غزة

بوريل
بوريل
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علق مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، علي العملية العسكرية الإسرائيلية في النصيرات، بقطاع غزة، والتي نتج عنها استشهاد 210 فلسطينيين وإصابة 400 اخرين، وتحرير 4 رهائن كانوا محتجزين لدي حماس، قائلا: أنها "مذبحة مدنية أخرى،" بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال بوريل عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "التقارير الواردة من غزة عن مذبحة أخرى للمدنيين مروعة.. ونحن ندين ذلك بأشد العبارات، يجب أن ينتهي حمام الدم على الفور."

وأشار إلي أن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، المكون من ثلاثة مراحل لوقف إطلاق النار في غزة، هو الطريق إلى الأمام لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

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