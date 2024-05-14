البابا تواضروس يلتقي كهنة المعادي ومصر القديمة

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الثلاثاء، مجمعي كهنة قطاع كنائس مصر القديمة، وإيبارشية المعادي، بحضور الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، وذلك في العائلة المقدسة بالخطاطبة التابع لقطاع كنائس مصر القديمة.

كما حضر اللقاء الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة بمحافظة سوهاج.

وألقى قداسته كلمة خلال اللقاء من الأصحاح ١٥ من رسالة كورنثوس الأولى، حيث أشار إلى قول القديس البابا كيرلس عمود الدين: "نحن أغنياء بحضور المسيح فينا (باستمرار)" وتحدث عن مفهوم الغنى الروحي الذي نناله من خلال:

١- الإنجيل.

٢- الأسرار المقدسة وخصوصا سر التناول

٣- رعاية الكنيسة.

٤- تقديم أعمال المحبة.

٥- كمصريين ببركة زيارة العائلة المقدسة.