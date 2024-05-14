وزير خارجية السعودية يبحث مع نظرائه في السودان وسوريا والأردن الأوضاع الراهنة بغزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم /الثلاثاء/ في العاصمة البحرينية المنامة، مع نظرائه في السودان وسوريا والأردن، كل على حده، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وقطاع غزة، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الأمير فيصل استعرض مع وزير خارجية السودان المكلف السفير حسين عوض، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها، كما بحث مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض وزير الخارجية السعودي خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي،سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.