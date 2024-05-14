المركز المصري للفكر: إسرائيل ارتكبت العديد من جرائم الإبادة الجماعية في غزة

قال محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر، إنه مع انضمام مصر مع الدعوة التي جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل بعد عملياتها في مدينة رفح الفلسطينية، من المتوقع أن تشهد هذه الدعوة زخما أكبر بشكل كبير.

وأضاف “عبد الرازق” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر سبق وتقدمت بشاهداتها في الدعوة التي قدمتها جنوب افريقيا والتي تصدرت محكمة العدل الدولية بشأنها حكمها بالفعل ولكن الأمر يختلف جذرايا مع انضمام مصر بوصفها مدعٍ في هذه الدعوة، فمصر تمتلك من الأدلة والبرهين التي تثبت ارتكاب إسرائيل العديد من جرائم الابادة الجماعية في قطاع غزة، ومصر تمتلك هذه الأدلة سواء في مدينة رفح الفلسطينية أو في بقية مناطق القطاع.

وأكد أن الأمر سيختلف بشكل كبير مع انضمام مصر إلى هذه دعوة، ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية ربما تدابير إضافية ضد إسرائيل لمنع ارتكابها جريمة الإبادة في قطاع غزة.