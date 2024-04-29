كيف يعيش الأقباط أسبوع الآلام؟

هل تعلم لماذا لا يصلي الأقباط صلوات الساعة (صلوات الأجبية) في أسبوع الآلام؟ لأن الآباء اقتطفوا من سفر المزامير كل ما تنبأ عن آلام يسوع، وهي المزامير التي تقرأ قبل كل إنجيل في كل ساعة من ساعات البصخة.

هل تعلم لماذا تضاء 3 شموع أثناء خدمة صلاة البصخة؟

ذلك رمز لكلمة "نور" سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي". ونحن في كل صلاة من البصخة نقرأ نبؤات ومزمور وإنجيل فكل شمعه ترمز لقراءة من هذه القراءات الثلاثة.

هل تعلم لماذا يصلي في أسبوع البصخة في الخورس الثاني ؟ لأن السيد المسيح صلب على جبل الجلجثة (الإقرانيون) خارج أورشليم.

و قد جاء في الكتاب المقدس "فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره"(عب 13: 12)

هل تعلم لماذا تقال طلبات الليل بلا مطانية (سجود) وبالعكس طلبات النهار؟

لأن المطانية لا تكون إلا في أثناء الصوم نهارا.

هل تعلم ما السبب في صلاة التجنيز التي تقام عقب قداس أحد الشعانين ؟ لأنه في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لا يرفع بخور، فتقام صلاة تجنيز مقدما للذين يموتون أثناء أسبوع الآلام.

هل تعلم لماذا لا تقام القداسات الإلهية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في أيام أسبوع البصخة ؟

ذلك لأن خروف الفصح كان يشترى في اليوم العاشر ويبقى تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر (خر 12: 36)، حيث أن الخروف يذبح في اليوم المذكور بين العشاءين. وبما أن يوم السبت كان بدء الفصح في السنة التي صلب فيها المسيح وفق العقيدة المسيحية فيكون ذبح الخروف يوم الجمعة 14 ابريل بين العشاءين وبما أن المسيح صنع العهد الجديد قبل ذبح خروف فصح اليهود بيوم واحد، فلا تكون ذبيحة في الأيام من الاثنين إلى الأربعاء وفي يوم الخميس رسم السيد المسيح سر الشكر.

هل تعلم لماذا تقال ثوك تى تى جوم الخ؟

ذلك لأن هذه الصلاة وردت عدة مرات في الكتاب المقدس منها ما ورد في سفر الرؤيا عن الأربعة والعشرين شيخا أنهم يضعون أكاليلهم أمام العرش قائلين "أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة" (رؤ 4: 11) وقد جاء في التقليد أن يسوع عندما كان يصلى ببكاء وعرق في بستان جثيمانى "و ظهر له ملاك يقويه" (لو 22: 43)

هل تعلم لماذا لا تقال فقرة "باسوتير إن اغاثوس" أي "مخلصى الصالح" إلا في الساعة الحادية عشر من يوم ثلاثاء البصخة ؟ لأن التشاور لصلب يسوع بدأ من ليلة الأربعاء فعملية الخلاص بدأت من هذا الوقت فلذلك قررت الكنيسة أن يصوم أبناؤها أيام الأربعاء طوال السنة عدا أيام الخماسين لنتذكر أن في مثل هذا اليوم ذهب الاسخريوطى إلى رؤساء الكهنة للتشاور معهم في تسليم سيده.

هل تعلم لماذا تمنع قبلة يهوذا ابتداء من ليلة الأربعاء إلى الانتهاء من خدمة قداس سبت الفرح؟

ذلك لنتذكر "قبلة الخيانة" التي جعلها يهوذا المسلم علامة لتسليم السيد "أبقبلة تسلم ابن الانسان" (لو 22: 48)

هل تعلم لماذا لا تقال الفقرة "صلب عنا على عهد بيلاطس البنطى تألم وقبر وقام من بين الأموات.. إلى نعم نؤمن.. في خدمة قداس خميس العهد ؟

ذلك لأنه وإن كانت عملية الفداء قد تمت منذ ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون سنة تقريبا إلا أننا نريد أن نكون في جو أسبوع الآلام. وإلى يوم خميس العهد لم يكن يسوع له المجد قد صلب.. فلا نقول صلب عنا.. الخ

هل تعلم لماذا لا تقال صلاة الصلح في خدمة قداس خميس العهد؟ وذلك لأن الصلح لم يتم إلا بالدم – عاملا الصلح بدم صليبه فلنذكر أن اللـه احبنا أولا. واللـه بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. (رو 5: 8)

هل تعلم لماذا لا يقال المجمع ولا الترحيم في خدمة قداس خميس العهد؟

ذلك لأن القديسين لم يدخلوا الفردوس إلا بعد الفداء. وقد كان اللص أول من دخل مع يسوع يوم الجمعة العظيمة.. "اليوم تكون معي في الفردوس".

هل تعلم لماذا يأتزر الكاهن بمئزرة أثناء خدمة اللقان يوم خميس العهد؟

ذلك تشبها بالسيد المسيح الذي وضع هذا الرسم المقدس "قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحهما بالمنشفة التي كان متزرا بها"(يو 13: 4 - 15)

هل تعلم لماذا توضع صورة الصلبوت في الوسط يوم الجمعة العظيمة ؟

ذلك لأن الكنيسة تقصد أن تجمع كل الأفكار والأنظار حول صليب المسيح الذي به كان الخلاص للبشرية جمعاء. فهو الذي كانت ترمز إليه الحية النحاسية "كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغى أن يرفع ابن الإنسان" (يو 3: 14) وذلك إتماما لما قاله الرسول بولس "أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا"(غل3:2)

هل تعلم لماذا توضع الورود والرياحين أمام أيقونة الصلبوت ؟

ذلك لأن السيد المسيح أخذ من بستان جثيمانى، وبأى شئ تشير الكنيسة إلى البستان إلا بالورود والرياحين.

هل تعلم ما هو الطرح الذي يقرأ في أسبوع البصخة ؟

إن الكنيسة المقدسة تحرص دائما على أن يفهم أبناؤها كل ما يقرأ عليهم من الأقوال الإلهية، فتطرح أمام المؤمنين شرحا مختصرا وافيا لكل إنجيل يقرأ في أسبوع البصخة.

هل تعلم من هو العبد المملوك؟

يروى لنا التاريخ أحداث سوق النخاسة، حيث كان البشر يباعون ويشترون كالبهائم، وكان السيد حرا في العبد الذي يشتريه يستعبده إلى أن يموت أو يطلقه حرا (يعتقه ) متى شاء. وكان بعض العبيد بعد العتق يذهب ويبيع نفسه مرة ثانية لسيد آخر. ومثل هذا العبد الذي يستهين بالحرية كانت عبوديته واجبة على الدوام. وقد وضع علماء الكنيسة أيام العبيد المملوكين ميمر العبد المملوك وهو تشبيه عظيم بين كيف أننا كنا عبيد للـه وأحرار في الوقت ذاته إلا أننا بعنا أنفسنا للشيطان فأراد السيد المسيح أن يعتقنا ويشترينا لنفسه مرة أخرى، فاشترانا بدمه الكريم "لأنكم اشتريتم بثمن" (1كو6: 20) الأمر الذي كلفه الشيء الكثير – التجسد والصلب – فما أروع معاني ميمر العبد المملوك.

هل تعلم لماذا تضرب الميطانيات (سجود) يوم الجمعة العظيمة ؟

ذلك أننا نتجه إلى كل جهة من الجهات الأربعة بالسجود للـه لأن اللـه موجود في كل مكان "أين اذهب من روحك ومن وجهك أين اهرب" (مز 139: 7) فنسجد له شكرا على محبته، إذ أن كل الآلام التي تحملها كانت بسبب خطايانا ولخلاصنا وباتجاهنا إلى كل الجهات نعنى أن ذبيحة الصليب كانت لخلاص العالم كله "هكذا أحب اللـه العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية"(يو 3: 16)

هل تعلم أن الكنيسة تعلم بأن الأناجيل الأربعة تقرأ في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من أسبوع البصخة فتقرأ بشائر متى ومرقس ولوقا ويوحنا كل بشارة في يوم من الأيام ؟

ذلك لأن حوادث الآلام كتبت في الأربع بشائر باتفاق عجيب ولكي نسمو في حياتنا الروحية يجب أن نقرأ الكتاب المقدس "فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي"(يو 5: 39)

هل تعلم لماذا نقول عن ليلة سبت الفرح "ليلة أبو غالمسيس"؟

ذلك لأنه في هذه الليلة نسمع قراءة سفر الرؤيا بأكمله في الكنيسة، وأول كلمة في سفر الرؤيا باللغة اليونانية "ابوكلابسيس" ومعناها الرؤية، وقد حرفت إلى كلمة "أبو غالمسيس" التي تسمى بها صلاة هذه الليلة المباركة.