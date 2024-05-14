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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

اعتقال مسؤول الموارد البشرية في وزارة الدفاع الروسية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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اعتقل اليوم الثلاثاء، مسؤولا بارزا في وزارة الدفاع الروسية، وهو مسؤول الموارد البشرية، بتهمة القيام بأنشطة إجرامية، في ثاني إجراء من نوعه في أقل من شهرحسبما ورد في قناة القاهرة الإخبارية.

يأتي ذلك بعد إقالة وزير الدفاع بأقل من شهر، سيرجي شويجو، بشكل مفاجئ، بعدما شغل هذا المنصب منذ عام 2012.

وقال مصدر مسؤول في الشرطة الروسية، إن الجنرال يوري كوزنيتسوف، مسؤول الموارد البشرية في وزارة الدفاع، "أوقف للاشتباه في قيامه بأنشطة إجرامية"، وتم تفتيش مكتبه ومنزله في إطار التحقيق الذي تجريه دائرة الشؤون العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية، المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في البلاد.

 

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