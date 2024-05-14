جنايات المنصورة تصدر حكما رادعا للمتهم باغتصاب ابنة خالته

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالمنصورة "الدائرة الثانية" بالسجن المؤبد لعاطل لإدانته بالتعدي جنسيا على ابنة خالته -الطفلة القاصر- وفض غشاء بكارتها بالقوة داخل مسكنه بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية وذلك بعد استئنافه على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد كمال الخولي، والمستشار أحمد على المشد، والمستشار تامر محمد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطى وعماد الجميل فى القضية رقم 7952 سنة 2023 جنايات مركز الستاموني والمقيدة برقم 2527 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

المؤبد للمتهم بهتك عرض نجلة خالته الطفلة في الدقهلية:

وكانت محكمة جنايات المنصورة أول درجة قد قضت بالسجن المؤبد للمتهم، لاتهامه بالتعدي جنسيا على نجله خالته وثبوت ارتكابه للجريمة ليقرر الاستئناف على الحكم الصادر ضده وتقضي المحكمة اليوم بتأييد الحكم.



إحالة المتهم بهتك عرض نجلة خالته الطفلة لمحكمة الجنايات:

وأحال المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم"أسامة .م.ر.ا"،26 عاما، ومقيم مركز الستاموني، لأنه في غضون شهر مايو من عام 203 بدائرة مركز الستاموني محافظة الدقهلية، واقع المجني عليها نجلة خالته "ر.أ.س"،10 سنوات، بالقوة بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمسكنه وأدخلها إحدي الغرف محل إقامته وحسر عنها بنطالها وقام بوضع يده على فاها وأولج قضيبه بفرجها على النحو الثابت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا هتك عرضها بالقوة .

وشهدت والدة المجني عليها وتدعى "إيمان.ا.ي.م"، 41 عاما، ربة منزل، انه حال تواجد كريمتها المجني عليها منزل شقيقتها قام المتهم بإدخالها ادى الغرف وحسر عنها ملابسها ووضع يده على فمها واولج قضيبه بفرجها وقياما لمتم بتكرار تلك الواقعة على فترات حال عدم تواجدها ووالدة المتهم بالمنزل وعزى قصد المتهم مواقع كريمتها كرها عنها.

تقرير الطب الشرعي يثبت تعدي المتهم على الطفلة:

وأثبت تقرير الطب الشرعي بعد الكشف على الطفلة انها ثيب ومفضوضة البكارة منذ فترة زمنية يتعذر تحديدها من الوجهة الفنية الطبية الشرعية ولا يوجد من الوجهة الفنية ما يمنع من جواز حدوث الواقعة على نحو مثل التصوير الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.



وبسؤال المجني عليها الطفلة استدلالا بالحقيقات، قررت بمضمون ما شهدت به والدتها وعزت قصد المتهم مواقعتها كرها عنها.

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