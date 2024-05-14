رئيس مجلس الدولة: التحول الرقمي ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة

أكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، أن افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد، جاء تجسيد وترسيخ لاهتمام الدولة لدور العدالة وتقريب الطريق علي المتقاضيين، وكان ذلك متزامنًا مع بدء التطبيق الفعلي للميكنة الإلكترونية علي مستوي الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس ، أن ذلك يُعتبر نجاحا غير مسبوق تحقق في منظومة العدالة الرقمية، بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية والتي بذلت جهدًا كبيرًا في هذا التحول .

وتحدث رئيس مجلس الدولة ، أن التحول الرقمي الآن لم يعد رفاهية ، بل أصبح ضرورة يقتضيها الوضع الحالي ، وله أفضل الأثر علي تحقيق العدالة الناجزة ، وتقليل الجهد علي المواطنين ، مع تحقيق سرعة الفصل في القضايا ، ودعي رئيس المجلس القضاة والقاضيات لبذل المزيد من الجهد والتضحية والعمل الجاد لتحقيق مزيد من النجاحات والآي تصب جمعيها في مصلحة المتقاضي .

وتفقد المستشار عادل عزب المبني بالكامل ، وتجول داخل القاعات التي تعقد بها الجلسات القضائية ، للإطلاع علي التنظيم الجديد ، ويرافقه عدد من القضاة .

وتم تصميم المبني علي وجه العموم والقاعات علي وجه الخصوص ، بأحدث الأنظمة التي تكفل وسائل الراحة المتقاضين الزائرين لهذه للمجمع .

المبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.

جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.

بدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل المنصرم.