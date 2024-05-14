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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

التموين: توريد 2 مليون و400 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن

القمح
القمح
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كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسب توريد القمح بمواقع الاستلام سواء بالصوامع أو الهناجر أو البناكر وصلت إلى  2 مليون و 400 ألف طن قمح حتي الآن.

وأكد وزير التموين أنه من المستهدف 3.5 مليون طن، كما ان الوزارة جهزت 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر  لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الاردب لــ  2000 جنيها.

واشار  إلي أن سداد المستحقات يتم بحد اقصي 48 ساعة من التوريد، مضيفا انه وجة السادة مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل علميات التوريد وحل اي مشاكل لحظة بلحظة وتذليل اي عقبات تواجة المزارعين والموردين عند التوريد .

كما أوضح وزير التموين أنه لم يتلقي اي شكاوي حتي الآن.

 وأشار إلى أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعاً للمزارع وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنه بالعام الماضي.

وأكدت مديريات التموين بالمحافظات ان ارتفاع نسبة النقاوه هذا العام ساهم في حصول الموردين والمزارعين علي درجات النقاوة  23.5 بسعر 2000 جنيها للادرب.

يذكر ان القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام حذرت نقلة من مكان لاخر الا بعد الحصول علي موافقة من مديرية التموين التابع لها الحيازة الزراعية وحذرت ايضا من استخدام القمح في صناعة الاعلاف او للزراعة السمكية.

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