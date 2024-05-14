حكمت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 مُدانين بقتل شاب والشروع في قتل عددًا آخر، وذلك باستخدام حيوان - كلب - لإثارة الرعب وأسلحة بيضاء، بالإعدام شنقا للمتهم الأول، والسجن المؤبد للمتهم الثاني، وانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الثالث لوفاته كما حكمت بمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وخالد خضير.

الحكم على 3 مُدانين بقتل شاب في بورسعيد

وتعود أحداث القضية إلى يوم 5 يوليو 2023، باتهام 3 أشخاص باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد 4 من المجني عليهم، وذلك بقصد تخويفهم وترويعهم وإلحاق الأذى المادي بهم لفرض السطوة عليهم، وأصطحبوا حيوان يثير الزعر - كلب - وأسلحة بيضاء، وقتلوا المجني عليه: محمد عثمان السيد عبد الصعيدي.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات بورسعيد، التي أسمتعت لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، كما استمعت لدفاع المتهمين ومحامي المجني عليهم، وقررت بجلسة 16 أبريل الماضي إحالة أوراق المتهمين لمفتي الديار المصرية وحددت جلسة اليوم لإيداع التقرير والنطق بالحكم، قبل أن تنطق بالحكم اليوم عليهم.