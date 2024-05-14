نائب محافظ أسوان تتابع معدلات تنفيذ الصروح التعليمية الجديدة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الصروح التعليمية الجديدة، منها مشروع إنشاء مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة بمنطقة أرض الشادر القديم ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 95 %، وتقام على مساحة 2177 مترا، وبتكلفة 17.6 مليون جنيه، بطاقة 24 فصل منها 6 فصول لرياض الأطفال، و18 فصل إبتدائى، فضلاً عن غرفة الأمن، وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و4 أدوار علوية، وفراغات تكميلية .

بلغت 20%.. نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسي بمنطقة الجيش

كما تفقدت نائب المحافظ مشروع إنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى بمنطقة الجيش بنسبة تنفيذ 20 %، وتقام على مساحة 4690 م2، وسيتكلف إنشاؤها 45.5 مليون جنيه، لتستوعب 1730 طالب وطالبة داخل 2 مبنى بواقع 44 فصل دراسى لمرحلة رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى، ومعامل وغرف إدارية، وأخرى للمجالات والكمبيوتر وفراغات تكميلية .

ووجهت نائب محافظ أسوان، إلى سرعة الإنتهاء من هذه الصروح التعليمية، لدخولها الخدمة وتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح الأسر الأسوانية، لافته إلى أن تنفيذ هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر فى استيعاب الكثافة الطلابية بمناطق وسط مدينة أسوان، والقضاء على أى تكدسات فى المدارس المحيطة مما يساهم فى تخفيف الأعباء على أولياء الأمور، وبالتالى تهيئة الأجواء التعليمية المناسبة أمام أبنائنا الطلاب للحصول على أعلى الدرجات العلمية.

يأتي ذلك وفقاً للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة، وخاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

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