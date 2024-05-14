بطولة العالم للإسكواش 2024.. متحف الحضارات يستضيف اليوم ختام الدور الثالث

تختتم اليوم الثلاثاء فى تمام السابعة والنصف من مساء الليلة، منافسات الدور الثالث المؤهل لربع نهائى بطولة العالم للإسكواش 2024، البطولة الأكبر والأعرق فى عالم "القفص الزجاجى"، والذى يستضيفه متحف الحضارات فى القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، على أن يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من اليوم بدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ومن المقرر أن يستضيف اليوم الملعب الزجاجى بالمتحف القومى للحضارات، ختام الدور الثالث للسيدات بـ 4 مواجهات، والتى تنطلق فى تمام الساعة السابعة.

جاءت كالتالى:



- نوران جوهر والأمريكية صابرينا صبحي

- نور الطيب واليابانية ساتومى واتانابى

- روان العربى والإنجليزية جورجينا كيندي

- هانيا الحمامى والماليزية سيفا سينجارى سوبرامانيام



وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

