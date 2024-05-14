ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بطولة العالم للإسكواش 2024.. متحف الحضارات يستضيف اليوم ختام الدور الثالث

جانب من استعدادت
جانب من استعدادت انطلاق الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تختتم اليوم الثلاثاء فى تمام السابعة والنصف من مساء الليلة، منافسات الدور الثالث المؤهل لربع نهائى بطولة العالم للإسكواش 2024، البطولة الأكبر والأعرق فى عالم "القفص الزجاجى"، والذى يستضيفه متحف الحضارات فى القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، على أن يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من اليوم بدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
 ومن المقرر أن يستضيف اليوم الملعب الزجاجى بالمتحف القومى للحضارات، ختام الدور الثالث للسيدات بـ 4 مواجهات، والتى تنطلق فى تمام الساعة السابعة.

جاءت كالتالى:


- نوران جوهر والأمريكية صابرينا صبحي
- نور الطيب واليابانية ساتومى واتانابى
- روان العربى والإنجليزية جورجينا كيندي
- هانيا الحمامى والماليزية سيفا سينجارى سوبرامانيام

وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.
 

بطولة العالم للإسكواش 2024 نادي بالم هيلز افتتاح متحف الحضارات بطولة سي اى بى المفتوحة للاسكواش القفص الزجاجى