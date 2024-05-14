ثالوث الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي.. صحيفة هآرتس الإسرائيلية تفضح تل أبيب

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحدثت عن "ثالوث الفشل الاستخباراتي" المتمثل أولا بأن كل القيادات السياسية والعسكرية لم تتخيل أن يتم اقتحام كل هذه الأجهزة الأمنية والأسلاك الشائكة والجدار الأمني المحيط في قطاع غزة، وهذا هو الفشل الأول.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن الفشل الثاني بأنه كانت إسرائيل تعتقد بأنها إذا دخلت بريا إلى قطاع غزة فإنها تستطيع القضاء على كتائب المقاومة الفلسطينية، والوصول إلى الأنفاق أو اعتقدت أن المقاتلين سيذهبون إلى داخل الأنفاق ما يتيح عملها العسكري البري، إلا أن تل أبيب تفاجأت بأن المقاتلين ليسوا فقط تحت الأنفاق لكن فوق الأرض، وهذا هو الفشل الآخر الذي مني به الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الفشل الثالث الاستخباراتي يتمثل في أنه كان هناك بعض الإيعازات من قائد القوات الذي تواجد في المكان وقال إن هناك تحركا غريبا قبل 7 أكتوبر لقادة حركة حماس، لكن المنظومة العسكرية الإسرائيلية الاستخباراتية قالت إن هذا مجرد تدريبات عسكرية.

ولفتت أن هذا يكشف أن المنظومة السياسية كانت قد تلقت ملاحظات على نية حركة حماس لشن الهجوم من السابع من أكتوبر، أضف إلى ذلك ما تحدثت عنه "هآرتس" يتمثل في عدم وصول قوات شرطة الاحتلال أو حتى المروحيات لدعم وإسناد مستوطنات غلاف غزة.