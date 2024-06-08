هريدي: تقدمنا بمذكرة لاتحاد المحامين العرب ضد ممارسات اللوبى الأمريكي الصهيوني

قدم المستشار عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين، التحية والتقدير للإعلامية قصواء الخلالي على موقفها المشرف والداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأفعال الكيان الصهيوني الوحشية في حق الشعب الفلسطيني.

وأعلن هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، تقدمه بمذكرة إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ضد ممارسات اللوبى الأمريكي الصهيوني على الإعلام المصري، لتكون على طاولة الاجتماع القادم لاتحاد المحامين العرب.



واستنكر هريدي ما تتعرض له الإعلامية قصواء الخلالي من استهداف وإرهاب من جانب جماعات الضغط الأمريكي الداعمة لإسرائيل، وذلك بعد أن تصدت لهم من خلال برنامجها في المساء مع قصواء.

وأشار إلى أن استهداف الإعلام المصري ممثل في قصواء الخلالي من قبل "ريتشارد أبيستاين" سنقابله بمعركة للحفاظ على الموقف المصري من القضية الفلسطينية.



وأوضح أن الخلالي تقوم بدور بطولي ونضالي، وهو ما يستدعي منا الوقوف بجانبها ودعمها والرفض الكامل لكل أشكال التحريض على الإعلام المصري والعربى، موضحا أن الخلالي سعت لكشف ممارسات إسرائيل، وهو ما أدى إلى إرهاب مراكز القوى للإعلاميين والصحفيين لإسكات أصواتهم الرافضة لممارسات إسرائيل بالإبادة الجماعية للشعب الأعزل وتهجير أصحاب الأرض .



وأعلن هريدي تقديمه من خلال النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب كل الدعم القانوني فى الداخل والخارج لمؤازرة الإعلامية قصواء الخلالي، وكل فريق الإعلام والصحافة المصرية والعربية فى سبيل آداء رسالتهم الإعلامية النبيلة .