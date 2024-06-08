أعلن مارسيلو بيلسا، المدير الفني لـ منتخب أوروجواى، اليوم السبت، قائمة اللاعبين لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.. والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا.

وشهدت قائمة منتخب أوروجواي، عودة المخضرم لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي الأمريكي بعد فترة غياب طويلة، وتحديدًا منذ بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويقود سواريز أحلام السيليستي في كوبا أمريكا 2024 رفقة داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، بالرغم أن الأخير عانى في الفترة الأخيرة من انتقادات واسعة من جماهير ناديه بسبب إهداره الفرص التهديفية أمام المرمى.

بينما شهدت القائمة غياب المهاجم إدينسون كافاني، الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة دامت 14 عامًا، حيث يعد ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب أوروجواي برصيد 58 هدفًا، خلف لويس سواريز، الذي سجل 68 هدفًا.

ويشارك منتخب أوروجواي في كوبا أمريكا 2024، بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات، أمريكا، بنما، وبوليفيا.

قائمة منتخب أوروجواى لبطولة كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت (إنترناسيونال البرازيلي) – سانتياجو ميلي (أتليتكو جونيور الكولومبي) – فرانكو إسرائيل (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

خط دفاع أوروجواى: رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني) – خوسيه ماريا خيمينيز (أتليتكو مدريد الإسباني) – سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا المكسيكي) - نيكولا ماريشال (دينامو موسكو الروسي) – ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي) – لوكاس أولزا (كراسنودار) – ماتياس فينا (فلامنجو البرازيلي) – جيليرمو فاريلا (فلامنجو البرازيلي) ناتيهان نانديز (كالياري الإيطالي).

خط وسط أوروجواى: مانويل أوجارتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – رودريجو بنتانكور (توتنهام الإنجليزي) – فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) – إيميليانو مارتينيز (فلامنجو البرازيلي) – نيكولاس دي لا كروز (فلامنجو البرازيلي) – جيورجان دي أراسكايتا (فلامنجو البرازيلي) – أجوستين كانوبيو (أتليتكو باراناينسي البرازيلي) – براين رودريجيز (كلوب أمريكا المكسيكي) – براين أوكامبو (قادش الإسباني).

وفي الهجوم: فاكوندو بيلستيري (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ماكسيمليانو أراوخو (تولوكا المكسيكي) - كريستيان أوليفيرا (لوس أنجلوس الأمريكي) – داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي) – لويس سواريز (إنتر ميامي الأمريكي).