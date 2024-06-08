الشباب والرياضة بسيناء تطلق مبادرة "ليال عشر"

أطلق مركز شباب السلام بمحافظة شمال سيناء « مبادرة فضل ليال عشر» احتفالًا بالعشر الأوئل من شهر ذي الحجة والتي تناولت فضل العشر الاوائل من ذى الحجة وشرح لمناسك فريضة الحج .

و أكد ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء أن مبادرة ليال عشر تهدف إلى نشر الوعي الديني بين النشء والشباب بأهمية وفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والتي تنطلق من أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة لتعظيم دور مراكز الشباب في بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعى لدى النشئ والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل.

وأضاف عبد الوهاب، بأن مبادرة ليال عشر تأتي ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات الشبابية والمجتمعية والدينية التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء خلال الآونة الأخيرة ومنها مبادرة كان خُلقُه القرآنَ لتكريم حفظة القرءان الكريم، ومبادرة تجلى مولد الهادي احتفالا بالمولد النبوى الشريف، ومبادرة سدرة المنتهى احتفالا بذكري الاسراء والمعراج، مبادرة الأقصي بين الماضى والحاضر احتفالا بذكرى النصف من شهر شعبان وتحويل القبلة، مبادرة أمى تاجى احتفالا بعيد الام، والعديد من المبادرات المجتمعية التى تم تنفيذها فى الفترات السابقة وحققت نجاحا ومردودا إيجابيا بين النشئ والشباب.