القومي لحقوق الإنسان يكرم المخرجة إنعام محمد على بجائزة إنجاز العمر

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، المخرجة إنعام محمد علي، بجائزة إنجاز العمر، حيث أنها تعد واحدة من أبرز أعضاء المجلس في الفترة من أبريل 2011 إلى يناير 2012، ورئيسة لجنة تحكيم الدراما الرمضانية به في الفترة من 2013 إلى 2021، وينبع هذا التكريم من أن ارتباط إنعام محمد علي بقضايا حقوق الإنسان وبقيم حقوق الإنسان هو ارتباط مؤسسي بالإضافة إلى كونه ارتباطًا فنيّا.

وأكد المجلس علي أن اقترن اسم إنعام محمد علي بعدد من الأعمال التي صارت علامات مضيئة في تاريخ الدراما التلڤزيونية..ففي “حكايات الغريب” عالجَت حالة التيه الذي عاشها الشعب المصري في الفترة الفاصلة ما بين هزيمة يونيو ونصر أكتوبر، فكان هذا الغريب هو السراب الذي يبحث عنه الجميع ولا يعثر عليه الجميع.

وتابع المجلس “لكن هذه الفترة من تاريخ مصر المعاصر كان لها وجهها الآخر، وهذا الوجه هو الاستعداد لتحرير أرض سيناء من الاحتلال الإسرائيلي..ومن هنا أخرجَت إنعام محمد علي فيلمها “الطريق إلى إيلات” الذي يجّسّد جانباً من بسالة الجيش المصري أثناء حرب الاستنزاف، وهي حرب قلّما يشار إليها باعتبارها التي مهّدت لنصر أكتوبر، فنصر أكتوبر ما كان له أن يأتي من فراغ".

ومن القضايا الوطنية إلى القضايا الاجتماعية، حيث انحازت إنعام محمد علي لقيم المساواة والحرية والعدالة والعقلانية، ومن هنا كان من الطبيعي أن تأتي المرأة في صميم اهتمام مخرجتنا القديرة وعلى رأس أولوياتها..ففي مسلسل "هي والمستحيل" دافعَت عن حق المرأة في التعليم، وفي مسلسل "آسفة أرفض الطلاق" ،تناولَت بعض أوجه الخلل في قوانين الأحوال الشخصية، وفي مسلسل "قاسم أمين" نبهّت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المفكّر المستنير في مجال تحرير المرأة.

وأضاف "ولأنها تؤمن بدور المرأة في التغيير، تحمّست لإخراج اثنين من المسلسلات التي لعبت فيها المرأة دورًا تغييرًا وإن يكن هذا الدور في اتجاهين مختلفين، فإذا كان مسلسل "ضمير أبلة حكمت" هو البوصلة الأخلاقية لبناء مجتمع سليم، فإن مسلسل" أم كلثوم" كان هو البوصلة الفنيّة الموجهّة صوب الارتقاء بالذوق العام والتوحّد بين الفنان وقضايا الوطن".

وأوضح المجلس ، أنه علي مدار تاريخها الطويل ظلّت إنعام محمد علي تشتبك مع قضايا وطنها ومجتمعها اشتباكًا فيه من العمق والذكاء بقدر ما فيه حساسية مفرطة تلفت الانتباه للسلبيات فترصد أثر التفاوت الطبقي على العلاقات الإنسانية في مسلسل "الحب وأشياء أخرى"، وتعظّم من النماذج الإيجابية فتقدّم شخصية تنويرية بامتياز للعالِم الدكتور مصطفى مشرّفة، مؤكداً على أنها شخصية نسائية فاخرة بكل المقاييس، وحصدَت العديد من الجوائز عن أعمالها من داخل مصر وخارجها وكان من بينها جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلميها حكايات الغريب والطريق إلى إيلات،

كما نالت إنعام محمد علي تقديرًا من أعلى مستويات الدولة المصرية من خلال تكريمها باثنين من أرفع الجوائز : وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.