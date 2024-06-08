ads
الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: مظاهرات حاشدة لعائلات المحتجزين أمام وزارة الدفاع والأمن الإسرائيلية

نبأ عاجل
نبأ عاجل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس، بوجود عدة مظاهرات حاشدة بعشرات الآلاف من الإسرائيلين أمام وزارة الدفاع والأمن الأسرائيلية، وكانت هناك العديد من الكلمات لممثلي عائلات المحتجزين الذين باركوا العملية التي تمت في النصيرات والتي أفرج خلالها على 4 من المحتجزين الأحياء.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن ممثلي عائلات المحتجزين طالبوا بوقف الحرب والعودة لصفقات تبادل الأسري، لأن من الصعب إتمام هذه العمليات، وهذا ماأكده مصدر إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية عندما قال: "أن العملية صعب تحقيقها في الأيام المقبلة وحتى تكرار هذه العملية وخاصة بعد ما أعلن جيش الاحتلال أن العملية تحتاج إلى أسابيع للموافقة عليها في 3 مراحل وكانت هناك قوات من الكوماندوز واليمام وكانت حصيلتها مقتل جندي وأطلقت على أثره أسم "أرنون".

إسرائيل القاهرة الاخبارية المحتجزين المظاهرات الكوماندوز جيش الاحتلال رفيع المستوي عائلات المحتجزين وزارة الدفاع مظاهرات حاشدة