القاهرة الإخبارية: مظاهرات حاشدة لعائلات المحتجزين أمام وزارة الدفاع والأمن الإسرائيلية

أفادت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس، بوجود عدة مظاهرات حاشدة بعشرات الآلاف من الإسرائيلين أمام وزارة الدفاع والأمن الأسرائيلية، وكانت هناك العديد من الكلمات لممثلي عائلات المحتجزين الذين باركوا العملية التي تمت في النصيرات والتي أفرج خلالها على 4 من المحتجزين الأحياء.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن ممثلي عائلات المحتجزين طالبوا بوقف الحرب والعودة لصفقات تبادل الأسري، لأن من الصعب إتمام هذه العمليات، وهذا ماأكده مصدر إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية عندما قال: "أن العملية صعب تحقيقها في الأيام المقبلة وحتى تكرار هذه العملية وخاصة بعد ما أعلن جيش الاحتلال أن العملية تحتاج إلى أسابيع للموافقة عليها في 3 مراحل وكانت هناك قوات من الكوماندوز واليمام وكانت حصيلتها مقتل جندي وأطلقت على أثره أسم "أرنون".