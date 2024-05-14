وزير العمل يلتقي رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء ،بديوان عام "الوزارة"، بيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المُرافق لها ،لبحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"الاتحاد" في المجالات المُشتركة.

أكد الوزير شحاتة على جاهزية الدولة المصرية لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، مُوضحًا التطوير المُستمر في وزارة العمل، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بعد منحهم شهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة حقيقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،ووجه "الوزير"، الإدارة المُختصة بالتواصل مع "الإتحاد" ،لتنفيذ خطة التعاون ..

وقد قدمت بيتينا شالر شرحًا عن إمكانيات وخدمات الاتحاد الدولي للتوظيف الذي يعمل في أكثر من 54 دولة، إلى جانب تبادل الخبرات ومناقشة أُطر العمل مع "الوزارة"، بالإضافة إلى مُناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997.

وأوضح الوزير شحاتة للمسؤولين في"الإتحاد العالمي"، أن "الوزارة" مُستعدة لتوفير طلبيات التوظيف وبالمهارات العالمية، بعد استلام تلك الطلبيات بـ30 يومًا فقط، وهو ما لاقى قبولًا من المسؤولين الدوليين ،حيث أكدوا على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق خلال الفترة المُقبلة ..

واستمع الوزير، من المسؤولة الأجنبية عن نشاط ومهام اتحاد التوظيف العالمي، وقالت أنه يُمثل الجمعيات التُجارية الوطنية في 54 دولة ،و12 شركات دولية بشأن تنقل أيدي القوى العاملة"..

وأضافت أن "الإتحاد " يُساعد على التفاعل والتواصل بين بعض صانعي السياسات الدوليين منها منظمتي العمل الدولية، والتعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، و المنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي، والأطراف المعنية من النقابات العمالية ،وغيرها..

كما تحدثت عن أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997،ودورها في تسهيل تنقل الأيدي العاملة، وأشادت المسؤولة الدولية بجهود وزارة العمل في منظومة التدريب المهني ،وتأهيل الشباب لسوق العمل ..

وأضافت، أن سوق العمل المصري واعد للغاية، نظرًا لحجم الايدي العاملة بها خاصة من الشباب، مُشيرة إلى أن مُكونات سوق العمل في مصر جاهزة لتقبل التحولات في عالم التوظيف، وأنه جاذب للاستثمار يتوفر فيه كل مقومات النجاح، وهو ما يفسر إقدام الشركات العالمية للاستثمار فيه ..

شارك في اللقاء :محمد الدروي عضو مجلس "الاتحاد العالمي" ،وعماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر.

ومن وزارة العمل:إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشئون متابعة العمالة الوطنية بالخارج، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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