مصرع شاب دهسا بماكينة زراعية بشرق العوينات في الوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، دهسًا بماكينة زراعية في منطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شال لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين وفاة " محمد سالم محمد عبد التواب"، 19 عامًا، مقيم مركز " أطفيح " التابع لمحافظة الجيزة، دهسا بماكينة زراعية في منطقة شرق العوينات، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بتسليم بدفن الجثة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.