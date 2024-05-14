26 مايو.. بدء تسليم الأراضي السكنية المميزة بمدينة أسوان الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 26/5/2024، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة بالحي الرابع بمدينة أسوان الجديدة لحاجزيها في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة – المشرف على مدينة توشكى، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 7 من 1 : 11، والقطع من 14 : 20، يوم الأحد 26/5/2024، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 27/5/2024، والقطع من 41 : 55، ومن 57 : 60، يوم الثلاثاء 28/5/2024، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 29/5/2024، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 30/5/2024.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 101 : 118، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع من 120 : 146، يوم الإثنين 3/6/2024، والقطع من 147 : 168، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع من 169 : 177، يوم الأربعاء 5/6/2024، والقطع بالمجاورة الثامنة من 23 : 25، يوم الخميس 6/6/2024، وتم تخصيص عدة أيام لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.